Украина инициирует заседание Совбеза ООН из-за массированного обстрела РФ – Зеленский

Украина инициирует чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за сегодняшней ракетной атаки России по Украине, в том числе удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском после подписания соглашения по безопасности, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Украина сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу" , - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Россия уже распространяет ложную информацию, что удар по "Охматдету" был вызван работой украинской ПВО, однако есть доказательства, что это было прямое попадание вражеской ракеты.

Массированная атака по Украине 8 июля

Сегодня, 8 июля, около 09:40, российские террористы нанесли ракетные удары по ряду регионов Украины. Известно о 28 погибших и 112 пострадавших.

Во время массированного ракетного обстрела РФ запустила по Украине 38 ракет различных типов, 30 из которых уничтожила украинская ПВО.

В частности, россияне нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, в результате чего погибли два человека. Под завалами еще могут быть люди.