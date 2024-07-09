У Бєлгороді заявили про обстріл: влада рекомендує вивозити дітей

У ніч на вівторок у Бєлгороді пролунало кілька вибухів, повідомляє Українська правда.

За даними російської влади, у Бєлгороді нібито були пошкоджені кілька приватних будинків.

Карети швидкої допомоги стоять у всьому місту.

Також відомо про роботу ППО над Шебекіно Бєлгородської області.

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков, який приїхав на місце влучання у Бєлгороді, під час спілкування з місцевими жителями заявив, що ситуація з обстрілами не покращується і закликав відправляти дітей до літніх таборів.