В Белгороде заявили об обстреле: власти рекомендуют вывозить детей
В ночь на вторник в Белгороде прозвучало несколько взрывов, сообщает Украинская правда.
По данным российских властей, в Белгороде якобы были повреждены несколько частных домов.
Кареты скорой помощи стоят по всему городу.
Также известно о работе ПВО над Шебекино Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который приехал на место попадания в Белгороде, во время общения с местными жителями заявил, что ситуация с обстрелами не улучшается и призвал отправлять детей в летние лагеря.