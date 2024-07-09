У Ростовській області РФ пролунали вибухи: сталася пожежа на електропідстанції

У ніч на вівторок у Ростовській області Росії лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона та зайнялася пожежа на електропідстанції, повідомляє Українська правда.

Місцеві жителі повідомили про пожежу у районі електропідстанції у селі Генеральське.

Як розповіли очевидці, перед початком пожежі в Родіоново-Несвітайському районі було чутно характерні звуки прольоту БПЛА, а потім пролунав гучний вибух. Також кілька вибухів було чутно біля Ростова та в районі Морозовска.

За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, близько 2 години ночі в Ростовській області почалася масована атака БПЛА. Сили ППО знищили та присили засобами РЕБ кілька десятків цілей у різних районах регіону.

У Ростові-на-Дону на місці падіння залишків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності, пожежа оперативно ліквідована.