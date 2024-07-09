В Ростовской области РФ прогремели взрывы: произошел пожар на электроподстанции

В ночь на вторник в Ростовской области России раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона и загорелся пожар на электроподстанции, сообщает Украинская правда.

Местные жители сообщили о пожаре в районе электроподстанции в селе Генеральское.

Как рассказали очевидцы, перед началом пожара в Родионово-Несвитайском районе были слышны характерные звуки пролета БПЛА, а затем раздался громкий взрыв. Также несколько взрывов было слышно возле Ростова и в районе Морозовска.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, около 2 часов ночи в Ростовской области началась массированная атака БПЛА. Силы ПВО уничтожили и присилили средствами РЭБ несколько десятков целей в разных районах региона.

В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован.