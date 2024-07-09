ISW: Москва хоче зняти з себе відповідальність за удар по "Охматдиту"

Російські офіційні особи та пропагандисти намагаються зняти з себе відповідальність за обстріл дитячої лікарні "Охматдит".﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Військові аналітики наголосили, що російські суб'єкти інформаційного простору роблять неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару, та стан лікарні - все це суперечить існуючим доказам.

Український центр протидії дезінформації також попередив, що російські пропагандистські джерела посилюють різноманітні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб відвести відповідальність за удар від Росії.

Зокрема, російська пропаганда зробила неправдиві заяви про те, що Україна використовує частину або всю лікарню для лікування поранених українських солдатів, що Україна зберігає ракети в лікарні, і що в лікарню влучили українські ракети протиповітряної оборони, а не російська ракета.

Ключові висновки ISW за 8 липня