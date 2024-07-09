ISW: Москва хоче зняти з себе відповідальність за удар по "Охматдиту"
Російські офіційні особи та пропагандисти намагаються зняти з себе відповідальність за обстріл дитячої лікарні "Охматдит". Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Військові аналітики наголосили, що російські суб'єкти інформаційного простору роблять неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару, та стан лікарні - все це суперечить існуючим доказам.
Український центр протидії дезінформації також попередив, що російські пропагандистські джерела посилюють різноманітні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб відвести відповідальність за удар від Росії.
Зокрема, російська пропаганда зробила неправдиві заяви про те, що Україна використовує частину або всю лікарню для лікування поранених українських солдатів, що Україна зберігає ракети в лікарні, і що в лікарню влучили українські ракети протиповітряної оборони, а не російська ракета.
Ключові висновки ISW за 8 липня
- Російська крилата ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у центрі Києва під час серії ракетних ударів по критично важливих об'єктах української інфраструктури 8 липня.
- Російські офіційні особи та суб'єкти інформаційного простору намагаються зняти з себе відповідальність за удар по дитячій лікарні "Охматдит", роблячи неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару, та стан лікарні - все це суперечить наявним доказам.
- Російські ракетні удари 8 липня, ймовірно, використовували нову тактику, яка заслуговує на увагу, щоб максимізувати шкоду від такої серії ударів.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і голова Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні 8 липня продовжували позиціонувати себе як потенційні посередники для припинення війни в Україні, незважаючи на відмову президента Росії Володимира Путіна від серйозних переговорів або будь-якого посередництва третьої сторони.
- Російський віце-адмірал Сергій Ліпілін замінив віце-адмірала Володимира Воробйова на посаді командувача Балтійського флоту Росії.
- Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції в Часовому Ярі, а російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Донецька і в західній частині Запорізької області.
- Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 8 липня закликав Росію збільшити внутрішнє виробництво безпілотників у п'ять разів до 2030 року.