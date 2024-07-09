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ISW: Москва хочет снять с себя ответственность за удар по "Охматдету"

ISW: Москва хочет снять с себя ответственность за удар по "Охматдету"
Фото: t.me/mvs_ukraine

Российские официальные лица и пропагандисты пытаются снять с себя ответственность за обстрел детской больницы "Охматдет".﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Военные аналитики отметили, что российские субъекты информационного пространства делают ложные заявления о ракетах, которыми был нанесен удар, и состоянии больницы - все это противоречит существующим доказательствам.

Украинский центр противодействия дезинформации также предупредил, что российские пропагандистские источники усиливают различные информационные операции, направленные на то, чтобы отвести ответственность за удар от России.

В частности, российская пропаганда сделала ложные заявления о том, что Украина использует часть или всю больницу для лечения раненых украинских солдат, что Украина хранит ракеты в больнице, и что в больницу попали украинские ракеты противовоздушной обороны, а не российская ракета.

Ключевые выводы ISW за 8 июля

  • Российская крылатая ракета Х-101 попала в детскую больницу "Охматдет" в центре Киева во время серии ракетных ударов по критически важным объектам украинской инфраструктуры 8 июля.
  • Российские официальные лица и субъекты информационного пространства пытаются снять с себя ответственность за удар по детской больнице "Охматдет", делая ложные заявления о ракетах, которыми был нанесен удар, и состоянии больницы - все это противоречит имеющимся доказательствам.
  • Российские ракетные удары 8 июля, вероятно, использовали новую тактику, которая заслуживает внимания, чтобы максимизировать ущерб от такой серии ударов.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи в Пекине 8 июля продолжали позиционировать себя как потенциальные посредники для прекращения войны в Украине, несмотря на отказ президента России Владимира Путина от серьезных переговоров или любого посредничества третьей стороны.
  • Российский вице-адмирал Сергей Липилин заменил вице-адмирала Владимира Воробьева на посту командующего Балтийского флота России.
  • Украинские войска недавно восстановили утраченные позиции в Часовом Яру, а российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Донецка и в западной части Запорожской области.
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 июля призвал Россию увеличить внутреннее производство беспилотников в пять раз к 2030 году.

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