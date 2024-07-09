ISW: Москва хочет снять с себя ответственность за удар по "Охматдету"
Российские официальные лица и пропагандисты пытаются снять с себя ответственность за обстрел детской больницы "Охматдет". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Военные аналитики отметили, что российские субъекты информационного пространства делают ложные заявления о ракетах, которыми был нанесен удар, и состоянии больницы - все это противоречит существующим доказательствам.
Украинский центр противодействия дезинформации также предупредил, что российские пропагандистские источники усиливают различные информационные операции, направленные на то, чтобы отвести ответственность за удар от России.
В частности, российская пропаганда сделала ложные заявления о том, что Украина использует часть или всю больницу для лечения раненых украинских солдат, что Украина хранит ракеты в больнице, и что в больницу попали украинские ракеты противовоздушной обороны, а не российская ракета.
Ключевые выводы ISW за 8 июля
- Российская крылатая ракета Х-101 попала в детскую больницу "Охматдет" в центре Киева во время серии ракетных ударов по критически важным объектам украинской инфраструктуры 8 июля.
- Российские официальные лица и субъекты информационного пространства пытаются снять с себя ответственность за удар по детской больнице "Охматдет", делая ложные заявления о ракетах, которыми был нанесен удар, и состоянии больницы - все это противоречит имеющимся доказательствам.
- Российские ракетные удары 8 июля, вероятно, использовали новую тактику, которая заслуживает внимания, чтобы максимизировать ущерб от такой серии ударов.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи в Пекине 8 июля продолжали позиционировать себя как потенциальные посредники для прекращения войны в Украине, несмотря на отказ президента России Владимира Путина от серьезных переговоров или любого посредничества третьей стороны.
- Российский вице-адмирал Сергей Липилин заменил вице-адмирала Владимира Воробьева на посту командующего Балтийского флота России.
- Украинские войска недавно восстановили утраченные позиции в Часовом Яру, а российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Донецка и в западной части Запорожской области.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 июля призвал Россию увеличить внутреннее производство беспилотников в пять раз к 2030 году.