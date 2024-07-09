Курс валют НБУ на 9 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 9 липня 2024 року
Курс долара порівняно з 8 липня досяг рівня 40.7000 за 1 долар.
Євро подорожчав на 22 коп. до 44.0781 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 39 коп. до 52.2161 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 32 коп. до 45.4089 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 6 коп. до 10.3075 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40,700 000
|EUR
|Євро
|44.078 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.216 100
|CHF
|Швейцарський франк
|45.408 900
|PLN
|Польський злотий
|10.307 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.