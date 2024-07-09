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Курс валют НБУ на 9 липня

Курс валют НБУ на 9 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 9 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 8 липня досяг рівня 40.7000 за 1 долар.

Євро подорожчав на 22 коп. до 44.0781 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 39 коп. до 52.2161 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 32 коп. до 45.4089 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 6 коп. до 10.3075 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40,700 000 +0.158
EUR Євро 44.078 100 +0.2157
GBP Фунт стерлінгів 52.216 100 +0.3872
CHF Швейцарський франк 45.408 900 +0.3171
PLN Польський злотий 10.307 500 +0.06

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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