Курс валют НБУ на 9 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 9 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 8 липня досяг рівня 40.7000 за 1 долар.

Євро подорожчав на 22 коп. до 44.0781 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 39 коп. до 52.2161 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 32 коп. до 45.4089 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 6 коп. до 10.3075 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40,700 000 EUR Євро 44.078 100 GBP Фунт стерлінгів 52.216 100 CHF Швейцарський франк 45.408 900 PLN Польський злотий 10.307 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.