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Курс валют НБУ на 9 июля

Курс валют НБУ на 9 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 9 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 8 июля, достиг уровня 40.7000 за 1 доллар.

Евро подорожал на 22 коп до 44.0781 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 39 коп до 52.2161 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 32 коп до 45.4089 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 6 коп до 10.3075 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.700000 +0.158
EUR Евро 44.078100 +0.2157
GBP Фунт стерлингов 52.216100 +0.3872
CHF Швейцарский франк 45.408900 +0.3171
PLN Польский злотый 10.307500 +0.06

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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