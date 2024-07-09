Курс валют НБУ на 9 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 9 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 8 июля, достиг уровня 40.7000 за 1 доллар.
Евро подорожал на 22 коп до 44.0781 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов повысился на 39 коп до 52.2161 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 32 коп до 45.4089 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 6 коп до 10.3075 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.700000
|EUR
|Евро
|44.078100
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.216100
|CHF
|Швейцарский франк
|45.408900
|PLN
|Польский злотый
|10.307500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.