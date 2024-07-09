Курс валют НБУ на 9 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 9 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 8 июля, достиг уровня 40.7000 за 1 доллар.

Евро подорожал на 22 коп до 44.0781 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 39 коп до 52.2161 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 32 коп до 45.4089 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 6 коп до 10.3075 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.700 000 EUR Евро 44.078 100 GBP Фунт стерлингов 52.216 100 CHF Швейцарский франк 45.408 900 PLN Польский злотый 10.307 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.