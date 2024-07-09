У США пообіцяли "сильний набір сигналів" Путіну після атаки на "Охматдит"

У Білому домі засудили удари Росії по дитячій клініці "Охматдит". Радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що для Путіна це "нормально бити по цивільній інфраструктурі" і йому "байдуже, чи знаходяться люди в лікарнях, чи житлових будинках", повідомляє Голос Америки.

Водночас журналісти на брифінгу запитали Кірбі, чи не є подібна атака росіян певним сигналом напередодні саміту НАТО, що має пройти з 9 по 11 липня у Вашингтоні.

"Я не можу підкреслити, що це якесь повідомлення. Але, як я вже сказав, те, що ви побачите протягом цього тижня, це дуже сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну про те, що він не може перечекати НАТО, не зможе перечекати Сполучені Штати. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну" , - відповів Кірбі.

Росія, за словами Кірбі, посилила свою кампанію проти української енергосистеми, навмисно "позбавляючи мирне населення світла" перед осінню та зимою. Посадовець Білого дому анонсував, що на саміті НАТО буде "кілька серйозних кроків" для посилення протиповітряної оборони України.

Журналісти також уточнили в Кірбі, чи атака на "Охматдит" та іншу інфраструктуру може змінити позицію США, за якою Україна не може завдавати прямих ударів по російських аеродромах американською зброєю вглиб Росії. Саме з тих аеродромів, як вважають у Києві, були випущені ракети 8 липня.