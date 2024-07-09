В США пообещали "сильный набор сигналов" Путину после атаки на "Охматдет"

В Белом доме осудили удары России по детской клинике "Охматдет". Советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби заявил, что для Путина это "нормально бить по гражданской инфраструктуре" и ему "безразлично, находятся ли люди в больницах или жилых домах", сообщает Голос Америки.

В то же время журналисты на брифинге спросили Кирби, не подобная ли атака россиян определенным сигналом накануне саммита НАТО, который должен пройти с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

"Я не могу подчеркнуть, что это какое-то сообщение. Но, как я уже сказал, то, что вы увидите в течение этой недели, это очень сильный набор сигналов и сообщений Путину о том, что он не может переждать НАТО, не сможет переждать Соединенные Штаты. Мы будем продолжать поддерживать Украину" , - ответил Кирби.

Россия, по словам Кирби, усилила свою кампанию против украинской энергосистемы, намеренно "лишая мирного населения света" перед осенью и зимой. Чиновник Белого дома анонсировал, что на саммите НАТО будет "несколько серьезных шагов" для усиления противовоздушной обороны Украины.

Журналисты также уточнили в Кирби, может ли атака на "Охматдет" и другую инфраструктуру изменить позицию США, по которой Украина не может наносить прямые удары по российским аэродромам американским оружием вглубь России. Именно из аэродромов, как считают в Киеве, были выпущены ракеты 8 июля.