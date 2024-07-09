В США пообещали "сильный набор сигналов" Путину после атаки на "Охматдет"
В Белом доме осудили удары России по детской клинике "Охматдет". Советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби заявил, что для Путина это "нормально бить по гражданской инфраструктуре" и ему "безразлично, находятся ли люди в больницах или жилых домах", сообщает Голос Америки.
В то же время журналисты на брифинге спросили Кирби, не подобная ли атака россиян определенным сигналом накануне саммита НАТО, который должен пройти с 9 по 11 июля в Вашингтоне.
"Я не могу подчеркнуть, что это какое-то сообщение. Но, как я уже сказал, то, что вы увидите в течение этой недели, это очень сильный набор сигналов и сообщений Путину о том, что он не может переждать НАТО, не сможет переждать Соединенные Штаты. Мы будем продолжать поддерживать Украину", - ответил Кирби.
Россия, по словам Кирби, усилила свою кампанию против украинской энергосистемы, намеренно "лишая мирного населения света" перед осенью и зимой. Чиновник Белого дома анонсировал, что на саммите НАТО будет "несколько серьезных шагов" для усиления противовоздушной обороны Украины.
Журналисты также уточнили в Кирби, может ли атака на "Охматдет" и другую инфраструктуру изменить позицию США, по которой Украина не может наносить прямые удары по российским аэродромам американским оружием вглубь России. Именно из аэродромов, как считают в Киеве, были выпущены ракеты 8 июля.
"В нашей политике не произошло никаких изменений. Президент несколько недель назад дал указания Украине, что они могут использовать предоставленное нами оружие для нанесения ударов по целям непосредственно за границей. Это все еще так и остается", - ответил Кирби.