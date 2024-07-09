Обстріл Києва: постраждалих вже 117, знайшли тіло дитини

Станом на ранок 9 липня кількість постраждалих у результаті російського ракетного удару по Києву зросла до 117, серед загиблих 4 дітей; напередодні повідомлялося про 82 постраждалих, повідомляє Українська правда.

"Станом на ранок в Києві внаслідок ракетного удару 27 загиблих та 117 постраждалих. Серед загиблих четверо дітей" , – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

У ДСНС уточнили, що під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста знайшли тіло хлопчика.

"Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 27 осіб, серед них 4 дитини, 117 − постраждали, 7 осіб врятовано. Досі триває ліквідація наслідків на 3 локаціях. На місцях подій залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки ДСНС" , – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. У Києві поцілили по лікарні Охматдит, приватній клініці ADONIS та житлових будинках. В Охматдиті загинуло 2 дорослих (одна з них лікарка).

В одному з будинків у Шевченківському районі у результаті удару зруйнований цілий під’їзд − загинуло 7 осіб (з них 3 дітей). На промисловому об’єкті у Шевченківсьоиу районі загинуло 2 особи.

У Солом’янському районі пошкоджено бізнес-центр "Доміно" − загинули 7 людей.

У Дніпровському районі частково зруйнована 4-поверхова будівля клініки ADONIS − загинуло 9 осіб.

Загалом унаслідок удару РФ по території України 8 липня загинуло 37 людей, поранені 170.