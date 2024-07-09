Обстрел Киева: пострадавших уже 117, нашли тело ребенка

По состоянию на утро 9 июля количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Киеву возросло до 117, среди погибших 4 детей; накануне сообщалось о 82 пострадавших, сообщает Украинская правда.

"По состоянию на утро в Киеве в результате ракетного удара 27 погибших и 117 пострадавших. Среди погибших четверо детей" , – сказал начальник КГВА Сергей Попко.

В ГСЧС уточнили, что во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе города нашли тело мальчика.

"В результате вчерашней вражеской атаки по Киеву погибли 27 человек, среди них 4 ребенка, 117 − пострадали, 7 человек спасены. До сих пор продолжается ликвидация последствий на 3 локациях. На местах событий привлечено 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС" , – отметили в службе.

Напомним, 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине. В Киеве попали по больнице Охматдет, частной клинике ADONIS и жилых домах. В Охматдете погибли 2 взрослых (одна из них врач).

В одном из домов в Шевченковском районе в результате удара разрушен целый подъезд − погибло 7 человек (из них 3 детей). На промышленном объекте в Шевченковском районе погибли 2 человека.

В Соломенском районе поврежден бизнес-центр "Домино" − погибли 7 человек.

В Днепровском районе частично разрушено 4-этажное здание клиники ADONIS − погибли 9 человек.

В общем в результате удара РФ по территории Украины 8 июля погибли 37 человек, ранены 170.