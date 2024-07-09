РФ втратила в Україні ще понад 1200 військових і 49 артсистем – Генштаб

Росія втратила у війні проти України ще приблизно 1220 військових, 49 артсистем, 29 безпілотників, 19 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали: