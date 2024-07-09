РФ втратила в Україні ще понад 1200 військових і 49 артсистем – Генштаб
Росія втратила у війні проти України ще приблизно 1220 військових, 49 артсистем, 29 безпілотників, 19 бронемашин та іншу техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 553 410 (+1 220) осіб,
- танків − 8 178 (+7) од,
- бойових броньованих машин − 15 704 (+19) од,
- артилерійських систем − 15 015 (+49) од,
- РСЗВ − 1 115 (+0) од,
- засобів ППО − 880 (+0) од,
- літаків − 361 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 922 (+29) од,
- крилатих ракет − 2 389 (+36) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 20 212 (+62) од,
- спеціальної техніки − 2 516 (+13) од.