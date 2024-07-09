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РФ потеряла в Украине еще более 1200 военных и 49 артсистем – Генштаб

РФ потеряла в Украине еще более 1200 военных и 49 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Россия потеряла в войне против Украины еще около 1220 военных, 49 артсистем, 29 беспилотников, 19 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 553 410 (+1 220) человек,
  • танков − 8 178 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 15 704 (+19) ед,
  • артиллерийских систем − 15 015 (+49) ед,
  • РСЗО − 1 115 (+0) ед,
  • средств ПВО − 880 (+0) ед,
  • самолетов − 361 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 922 (+29) ед,
  • крылатых ракет − 2 389 (+36) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 20 212 (+62) ед,
  • специальной техники – 2 516 (+13) ед.

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