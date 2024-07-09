РФ потеряла в Украине еще более 1200 военных и 49 артсистем – Генштаб
Россия потеряла в войне против Украины еще около 1220 военных, 49 артсистем, 29 беспилотников, 19 бронемашин и другую технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 553 410 (+1 220) человек,
- танков − 8 178 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 15 704 (+19) ед,
- артиллерийских систем − 15 015 (+49) ед,
- РСЗО − 1 115 (+0) ед,
- средств ПВО − 880 (+0) ед,
- самолетов − 361 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 922 (+29) ед,
- крылатых ракет − 2 389 (+36) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 20 212 (+62) ед,
- специальной техники – 2 516 (+13) ед.