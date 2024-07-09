РФ потеряла в Украине еще более 1200 военных и 49 артсистем – Генштаб

Россия потеряла в войне против Украины еще около 1220 военных, 49 артсистем, 29 беспилотников, 19 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.07.24 ориентировочно составили: