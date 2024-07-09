Білий дім заперечив, що Байден лікується від хвороби Паркінсона

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр відкинула чутки, нібито президент США Джо Байден страждає від хвороби Паркінсона. Вона заявила, що глава держави не лікується від хвороби Паркінсона і не відвідував невролога, крім щорічних медоглядів. Про це вона сказала під час брифінгу, повідомляє Суспільне.

"Чи лікувався президент від хвороби Паркінсона? Ні. Чи лікується він від хвороби Паркінсона? Ні, не лікується. Чи приймає він ліки від хвороби Паркінсона? Ні" , — заявила прессекретарка, реагуючи на нещодавню публікацію видання The New York Times.

Напередодні NYT опублікувало статтю, у який йшлося, що лікар-невролог Кевін Каннард, який працює в Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда під Вашингтоном, з серпня минулого року до березня 2024-го вісім разів відвідував Білий дім. Ці візити були зафіксовані у загальнодоступному журналі відвідувань адміністрації президента.

За словами лікаря Білого Дому Кевіна О'Коннора, що більшість візитів Каннарда були пов'язані з лікуванням "інших людей", які працюють в держустанові.

Проте під час брифінгу Жан-П'єр відмовився підтверджувати чи уточнювати дані щодо візитів Каннарда.