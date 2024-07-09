Белый дом отрицает, что Байден лечится от болезни Паркинсона

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла слухи, будто президент США Джо Байден страдает от болезни Паркинсона. Она заявила, что глава государства не лечится от болезни Паркинсона и не посещал невролога, кроме ежегодных медосмотров. Об этом она сказала во время брифинга, сообщает Суспільне.

"Лечился ли президент от болезни Паркинсона? Нет. Лечится ли он от болезни Паркинсона? Нет, не лечится. Принимает ли он лекарство от болезни Паркинсона? Нет" , — заявила пресс-секретарь, реагируя на недавнюю публикацию издания The New York Times.

Накануне NYT опубликовало статью, в которой говорилось, что врач-невролог Кевин Каннард, работающий в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида под Вашингтоном, с августа прошлого года по март 2024-го восемь раз посещал Белый дом. Эти визиты были зафиксированы в общедоступном журнале посещений администрации президента.

По словам врача Белого Дома Кевина О'Коннора, большинство визитов Каннарда были связаны с лечением "других людей", работающих в госучреждении.

Однако на брифинге Жан-Пьер отказался подтверждать или уточнять данные о визитах Каннарда.