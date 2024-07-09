На початку тижня споживання електрики зросло на 10% – "Укренерго"

З початком робочого тижня споживання електрики в Україні значно зросло. У понеділок рівень споживання був на 10% вище, ніж у неділю.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

"Максимальне споживання електрики в понеділок, 8 липня, з настанням робочого тижня та підвищенням температури повітря по країні, на 10% перевищувало аналогічний показник неділі, 7 липня" , – йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що сьогодні обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. Зранку і до 14:00 застосовуються 2 черги графіків погодинних відключень. Далі – з посиленням спеки – планується застосовувати 3-4 черги.

Протягом доби запланований імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 29 238 МВт*год, з максимальною потужністю 1539 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

На ранок залишаються знеструмленими 504 населених пункти. Через негоду знеструмленні споживачі у Донецькій області. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

З технічних причин знеструмлювалися споживачі у Дніпропетровській, Донецький, Запорізькій, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.