В начале недели потребление электричества выросло на 10% – "Укрэнерго"

С началом рабочей недели потребление электричества в Украине значительно выросло. В понедельник уровень потребления был на 10% выше, чем в воскресенье.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Максимальное потребление электричества в понедельник, 8 июля, с наступлением рабочей недели и повышением температуры воздуха по стране на 10% превышало аналогичный показатель воскресенья, 7 июля" , – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что сегодня облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток. Утром и до 14:00 применяются 2 очереди графиков почасовых отключений. Далее – с усилением жары – планируется применять 3-4 очереди.

За сутки запланирован импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 29 238 МВт*ч, с максимальной мощностью 1539 МВт. Экспорт не производится и не предусматривается.

К утру остаются обесточенными 504 населенных пункта. Из-за непогоды обесточенные потребители в Донецкой области. Из-за боевых действий новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

По техническим причинам обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской областях. Технические причины отключения связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также являются последствиями боевых действий в прифронтовых регионах.