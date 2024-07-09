Генсек ООН засудив удари РФ по "Охматиту" та українських містах

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив масовану ракетну атаку РФ по українських містах, зокрема удар по київській дитячій лікарні "Охматдит". Про це заявив речника генсека ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє Укрінформ.

"Генеральний секретар ООН рішуче засуджує ракетний обстріл Російською Федерацією житлових будинків і цивільної інфраструктури по всій Україні, зокрема в містах Київ, Кривий Ріг, Дніпро та Покровськ. Повідомляється, що внаслідок обстрілу загинули десятки мирних жителів, у тому числі діти, і ще понад 150 отримали поранення" , - йдеться у заяві.

В ООН наголосили, що "особливо шокуючими" є удари ракетами РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві, яка є найбільшим педіатричним закладом в Україні, та по ще одному медичному закладу у столиці.

"Удари по цивільних особах і цивільних об'єктах заборонені міжнародним гуманітарним правом, і будь-які такі атаки є неприйнятними та мають бути негайно припинені. Генеральний секретар ООН висловлює глибокі співчуття сім'ям усіх жертв і бажає якнайшвидшого одужання пораненим" , - наголошується у заяві.

Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс також виступив із заявою, у якій «найрішучішим чином» засудив руйнівний удар Росії по "Охматдиту".

"Я глибоко засмучений цією трагедією. Моє серце з жертвами та їхніми сім'ями" , - сказав він.

За словами Френсіса, він нещодавно побував в Україні, "де був свідком стійкості та мужності українського народу перед обличчям російської агресії".

Цей безсовісний напад на цивільне населення, особливо на дітей, є серйозним порушенням міжнародного права та принципів Статуту ООН, наголосив він.