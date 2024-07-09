Генсек ООН осудил удары РФ по "Охматиту" и украинским городам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил массированную ракетную атаку РФ по украинским городам, в том числе удар по киевской детской больнице "Охматдет". Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Укринформ.

"Генеральный секретарь ООН решительно осуждает ракетные обстрелы Российской Федерацией жилых домов и гражданской инфраструктуры по всей Украине, в частности в городах Киев, Кривой Рог, Днепр и Покровск. Сообщается, что в результате обстрела погибли десятки мирных жителей, в том числе дети, и еще более 150 получили ранения" , - говорится в заявлении.

В ООН подчеркнули, что "особо шокирующими" являются удары ракетами РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве, которая является крупнейшим педиатрическим учреждением в Украине, и еще по одному медицинскому учреждению в столице.

"Удары по гражданским лицам и гражданским объектам запрещены международным гуманитарным правом, и любые такие атаки неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Генеральный секретарь ООН выражает глубокие соболезнования семьям всех жертв и желает скорейшего выздоровления раненым" , - отмечается в сообщении.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис также выступил с заявлением, в котором самым "решительным образом" осудил разрушительный удар России по "Охматдету".

"Я глубоко расстроен этой трагедией. Мое сердце с жертвами и их семьями" , - сказал он.

По словам Фрэнсиса, он недавно побывал в Украине, "где был свидетелем стойкости и мужества украинского народа перед лицом российской агрессии".

Это бессовестное нападение на гражданское население, особенно на детей, является серьезным нарушением международного права и принципов Устава ООН, подчеркнул он.