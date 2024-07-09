Вступ Грузії до ЄС наразі призупинений – посол

Посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що наразі вступ Грузії до ЄС призупинено, повідомляє Європейська правда.

Герчинський сказав, що 27 червня лідери, президенти та прем'єр-міністри ЄС зустрілися в Брюсселі й ухвалили кілька важливих рішень, серед яких – про призупинення процесу вступу Грузії через ухвалення "російського закону" – так званого закону про "іноагентів".

"На жаль, і мені шкода казати це, вони також погодилися зупинити процес приєднання Грузії до Європейського Союзу. Про це дуже чітко сказано у висновку Європейської ради. Прочитайте дуже уважно. Наміри нинішнього уряду Грузії незрозумілі для лідерів Євросоюзу. Закон про прозорість іноземного впливу явно є кроком назад" , – сказав Герчинський.

Крім того, додав він, антизахідна, антиєвропейська риторика грузинської влади абсолютно несумісна з декларованою метою вступу до Євросоюзу.

"На жаль, наразі вступ Грузії до Євросоюзу призупинено. Це дійсно сумно і викликає розпач" , – сказав посол. ﻿

Герчинський також повідомив, що Євросоюз заморозив 30 мільйонів євро, виділених на підтримку Сил оборони Грузії.