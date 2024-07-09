Вступление Грузии в ЕС пока приостановлено – посол

﻿Посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский заявил, что сейчас вступление Грузии в ЕС приостановлено, сообщает Европейская правда.

Герчинский сказал, что 27 июня лидеры, президенты и премьер-министры ЕС встретились в Брюсселе и приняли несколько важных решений, среди которых – о приостановлении процесса вступления Грузии из-за принятия "российского закона" – так называемого закона об "иноагентах".

"К сожалению, и мне жаль говорить это, они также согласились остановить процесс присоединения Грузии к Европейскому Союзу. Об этом очень четко сказано в заключении Европейского совета. Прочитайте очень внимательно. Намерения нынешнего правительства Грузии непонятны для лидеров Евросоюза. Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад" , – сказал Герчинский.

Кроме того, добавил он, антизападная, антиевропейская риторика грузинских властей абсолютно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз.

"К сожалению, сейчас вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. Это действительно печально и вызывает отчаяние" , – сказал посол.

Герчинский также сообщил, что Евросоюз заморозил 30 миллионов евро, выделенных на поддержку Сил обороны Грузии.