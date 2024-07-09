Удар по будинку у Києві: дістали тіла трьох жінок

Рятувальники дістали тіла ще 3 жінок з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва, таким чином кількість жертв на цій локації зросла до 11, загалом у столиці 30 загиблих у результаті російської атаки 8 липня, повідомляє Українська правда.

"З-під завалів будинку в Шевченківському районі рятувальники дістали тіла ще двох жінок. Загалом уже 10 загиблих мешканців цього будинку" , – повідомив Кличко.

Мер додав, що пошуково-рятувальна операція триває, а через кілька хвилин повідомив, що дістали тіло ще однієї жінки, тож загальна кількість загиблих у цьому будинку вже 11.

Раніше повідомлялося, що рятувальники виявили фрагмент тіла ще однієї загиблої людини під час розбору завалів багатоквартирного будинку в Шевченківському районі Києва. Також під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста знайшли тіло хлопчика.

Згодом начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що станом на 12:15 у Києві від російської ракетної атаки загинула 31 особа та 117 постраждали.