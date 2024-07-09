Удар по дому в Киеве: достали тела трех женщин

Спасатели достали тела еще 3 женщин из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева, таким образом количество жертв на этой локации возросло до 11, всего в столице 30 погибших в результате российской атаки 8 июля, сообщает Украинская правда.

"Из-под завалов дома в Шевченковском районе спасатели достали тела еще двух женщин. Всего уже 10 погибших жителей этого дома" , – сообщил Кличко.

Мэр добавил, что поисково-спасательная операция продолжается, а через несколько минут сообщил, что достали тело еще одной женщины, поэтому общее количество погибших в этом доме уже 11.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили фрагмент тела еще одного погибшего человека во время разбора завалов многоквартирного дома в Шевченковском районе Киева. Также во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе города нашли тело мальчика.

Позже начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что по состоянию на 12:15 в Киеве от российской ракетной атаки погиб 31 человек и 117 пострадали.