СБУ виявила нові докази прямого удару РФ по "Охматдиту" ракетою Х-101
На місці російського удару по лікарні "Охматдит" у Києві знайшли уламок двигуна крилатої ракети ворога Х-101. Про це йдеться в повідомленні Служба безпеки України, повідомляє Українська правда.
Окрім того, слідчі СБУ виявили:
- уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;
- уламок блоку постановки завад ракети Х-101;
- середню частину корпусу крилатої ракети Х-101 (на фото під завалами);
- обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;
- уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона), фото яких офіційно публікувалися напередодні.
Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар росіян, наголошують у спецслужбі.
Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів.
Підтверджують цілеспрямований ракетний удар РФ у тому числі:
- характер руйнувань (повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження), притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). Руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно в 20 разів менш потужні;
- пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характерні для ЗКР, у т.ч. до ЗРК NASAMS. Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані - цинічна і безглузда маніпуляція.
- траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або "гірка", перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів);
- завдання удару по дитячій лікарні "Охматдиту" саме КР авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.