СБУ нашла новые доказательства, подтверждающие, что РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101

На месте российского удара по больнице "Охматдет" в Киеве нашли обломок двигателя крылатой ракеты врага Х-101.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины, сообщает Украинская правда.

Кроме того, следователи СБУ обнаружили:

обломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;

обломок блока постановки помех ракеты Х-101;

среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101 (на фото под завалами);

обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;

обломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отображением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (внешняя сторона), фото которых официально публиковались накануне.

Выводы экспертов однозначны - это был целенаправленный удар россиян, отмечают в спецслужбе.

Об этом свидетельствуют не только обломки ракеты, найденные на месте удара, но и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов.

Подтверждают целенаправленный ракетный удар РФ в том числе: