На Закарпатті чоловік з ножем напав на поліцейських та представників ТЦК

У Мукачево чоловік ножем погрожував поліціянтам та військовослужбовцям територіального центру комплектування, його затримали. Про це заявили у Закарпатському обласному ТЦК та СП, повідомляє Ліга.net.

За його даними: під час заходів оповіщення спільна група на залізничному вокзалі міста зустріла чоловіка – той під час спілкування почав погрожувати ножем.

Правоохоронці затримали громадянина.

Закарпатське ТЦК нагадало: під час дії воєнного стану заборонено пересуватися без облікових документів, а погрози військовим та поліціянтам при виконанні обов'язків – це обтяжуюча обставина, яка має правові наслідки та передбачає кримінальну відповідальність.

Інциденти з нападами на представників ТЦК﻿