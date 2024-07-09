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На Закарпатті чоловік з ножем напав на поліцейських та представників ТЦК

На Закарпатті чоловік з ножем напав на поліцейських та представників ТЦК
Фото: Рixabay

У Мукачево чоловік ножем погрожував поліціянтам та військовослужбовцям територіального центру комплектування, його затримали. Про це заявили у Закарпатському обласному ТЦК та СП, повідомляє Ліга.net.

За його даними: під час заходів оповіщення спільна група на залізничному вокзалі міста зустріла чоловіка – той під час спілкування почав погрожувати ножем.

Правоохоронці затримали громадянина.

Закарпатське ТЦК нагадало: під час дії воєнного стану заборонено пересуватися без облікових документів, а погрози військовим та поліціянтам при виконанні обов'язків – це обтяжуюча обставина, яка має правові наслідки та передбачає кримінальну відповідальність.

Інциденти з нападами на представників ТЦК﻿

  • 18 травня у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав з ножем на працівника ТЦК.
  • 26 червня на Волині військовозобов'язаний напав і завдав тілесних ушкоджень представнику ТЦК – під час конфлікту тілесні ушкодження отримав офіцер.
  • 4 липня у Ворохті на Івано-Франківщині місцеві жителі протестували проти блокпоста, на якому ТЦК  перевіряють документи, під час сварки протестувальники напали на автомобіль військового. У службовця медики діагностували хімічний опік та забої обличчя. Поліція розпочала провадження.

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