На Закарпатье мужчина с ножом напал на полицейских и представителей ТЦК

В Мукачево мужчина ножом угрожал полицейским и военнослужащим территориального центра комплектования, его задержали. Об этом заявили в Закарпатском областной ТЦК и СП, сообщает Лига.net.

По его данным: во время мер оповещения общая группа на железнодорожном вокзале города встретила мужчину – тот во время общения начал угрожать ножом.

Правоохранители задержали гражданина.

Закарпатское ТЦК напомнило: во время действия военного положения запрещено передвигаться без учетных документов, а угрозы военным и полицейским при исполнении обязанностей – это отягчающее обстоятельство, имеющее правовые последствия и предусматривающее уголовную ответственность.

Инциденты с нападениями на представителей ТЦК