У Держдепі США прокоментували візит прем'єра Індії до Росії

Сполучені Штати висловили занепокоєння Індії щодо її відносин з Росією на тлі загарбницької війни, яку РФ веде проти України. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Європейська правда.

Представника Держдепу запитали про зустріч у РФ прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Міллер висловив сподівання, що Індія та будь-яка інша країна, яка взаємодіє з Росією, "чітко дадуть зрозуміти, що РФ повинна поважати" Статут ООН, суверенітет та територіальну цілісність України.

"Я стежитиму за публічними заявами прем'єра Моді, щоб дізнатися, про що він говорив, але, як я вже сказав, ми досить чітко висловили безпосередньо Індії нашу стурбованість їхніми відносинами з Росією" , – зазначив речник.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на зустрічі із правителем РФ Володимиром Путіним закликав його припинити війну в Україні. Він заявив Путіну, що рішення не може бути знайдено на полі бою.

Нещодавно у Держдепі США висловили занепокоєння щодо співпраці Індії з Росією у військовій та технологічній сферах.

У лютому Держдеп США схвалив потенційний продаж Індії 31 ударного безпілотника MQ-9B SkyGuardian, супутніх ракет та обладнання на суму майже 4 мільярди доларів.