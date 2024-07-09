В Госдепе США прокомментировали визит премьера Индии в Россию

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность Индии по поводу ее отношений с Россией на фоне захватнической войны, которую РФ ведет против Украины. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Европейская правда.

Представителя Госдепа спросили о встрече в РФ премьер-министра Индии Нарендры Моди с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Миллер выразил надежду, что Индия и любая другая страна, которая взаимодействует с Россией, "четко дадут понять, что РФ должна уважать" Устав ООН, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Я буду следить за публичными заявлениями премьера Моди, чтобы узнать, о чем он говорил, но, как я уже сказал, мы достаточно четко выразили непосредственно Индии нашу обеспокоенность их отношениями с Россией" , – отметил спикер.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с правителем РФ Владимиром Путиным призвал его прекратить войну в Украине. Он заявил Путину, что решение не может быть найдено на поле боя.

Недавно в Госдепе США выразили обеспокоенность относительно сотрудничества Индии с Россией в военной и технологической сферах.

В феврале Госдеп США одобрил потенциальную продажу Индии 31 ударного беспилотника MQ-9B SkyGuardian, сопутствующих ракет и оборудования на сумму почти 4 миллиарда долларов.