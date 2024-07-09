В ЄС думають, як реагувати на візити Орбана до Росії та Китаю – Боррель

Посли 27 країн Європейського Союзу зберуться в Брюсселі у середу 10 липня для обговорення дій угорського уряду на початку шестимісячного головування Угорщини в ЄС, повідомляє Голос Америки.

Формально нарада за зачиненими дверима має відбутися на вимогу Польщі, яка разом з іншими виголосила застереження після того, як угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан їздив до Москви 5 липня і до Пекіна 8 липня з тим, що угорський керівник називає мирною місією.

Сам Орбан зізнався, що тримав у таємниці від союзників своє турне, яке почалося з поїздки до Києва 2 липня - на другий день після офіційного початку угорського головування в ЄС.

Угорський прем’єр подав суперечливі пояснення своєї ролі, визнаючи з одного боку, що він не був уповноважений Європейським Союзом на переговори і наголошуючи, що діяв як суверенний керівник своєї держави.

Але водночас Віктор Орбан підкреслює, що його діяльність пов'язана з головуванням Угорщини в ЄС і він говорить про намагання впливати на європейську політику й змінити курс, визначений більшістю країн Євросоюзу.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Борель в день перебування угорського прем’єр-міністра в Москві оприлюднив заяву, в якій підкреслив, що той візит відбувався "виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною і Росією".

"Прем'єр-міністр Орбан не отримував жодного мандату від Ради ЄС на відвідування Москви. Позиція ЄС щодо загарбницької війни Росії проти України відображена в багатьох висновках Європейської Ради. Така позиція виключає офіційні контакти між ЄС і президентом Путіним. Таким чином прем’єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", - підкреслено в заяві.

Приклад Саркозі

Орбан в інтерв’ю швейцарському тижневику Die Weltwoche послався на приклад дій французького президента Ніколя Саркозі, який в час головування Франції в ЄС 2008 року відіграв посередницьку роль в час російсько-грузинської війни.

На відміну від Орбана Саркозі був уповноваженим представником Євросоюзу, коли поїхав 12 серпня 2008 р. на переговори у Москву про припинення вогню, що зупинило війну, але залишило російські війська на значній частині грузинської території.

Попри російську війну і порушення територіальної цілісності Грузії Саркозі виступав за нормалізацію відносин з Росією, хоча чимало країн зокрема на сході Європи були обурені російською агресією.