В ЕС думают, как реагировать на визиты Орбана в Россию и Китай – Боррель

После 27 стран Европейского Союза соберутся в Брюсселе в среду 10 июля для обсуждения действий венгерского правительства в начале шестимесячного председательства Венгрии в ЕС, сообщает Голос Америки.

Формально совещание за закрытой дверью должно состояться по требованию Польши, которая вместе с другими произнесла оговорку после того, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан ездил в Москву 5 июля и в Пекин 8 июля с тем, что венгерский руководитель называет мирной миссией.

Сам Орбан признался, что держал в тайне от союзников свое турне, которое началось с поездки в Киев 2 июля – на второй день после официального начала венгерского председательства в ЕС.

Венгерский премьер дал противоречивые объяснения своей роли, признавая с одной стороны, что он не был уполномочен Европейским Союзом на переговоры и подчеркивая, что действовал как суверенный руководитель своего государства.

Но в то же время Виктор Орбан подчеркивает, что его деятельность связана с председательством Венгрии в ЕС и говорит о попытке влиять на европейскую политику и изменить курс, определенный большинством стран Евросоюза.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Борель в день пребывания венгерского премьер-министра в Москве обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что этот визит происходил "исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией".

"Премьер-министр Орбан не получал ни одного мандата от Совета ЕС на посещение Москвы. Позиция ЕС по захватнической войне России против Украины отражена во многих выводах Европейского Совета. Такая позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, премьер-министр министр Венгрии не представляет ЕС ни в какой форме" , - подчеркнуто в заявлении.

Пример Саркози

Орбан в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche сослался на пример действий французского президента Николя Саркози, который во время председательства Франции в ЕС в 2008 году сыграл посредническую роль во время российско-грузинской войны.

В отличие от Орбана Саркози был уполномоченным представителем Евросоюза, когда 12 августа 2008 г. уехал на переговоры в Москву о прекращении огня, что остановило войну, но покинуло российские войска на значительной части грузинской территории.

Несмотря на российскую войну и нарушение территориальной целостности Грузии, Саркози выступал за нормализацию отношений с Россией, хотя многие страны в частности на востоке Европы были возмущены российской агрессией.