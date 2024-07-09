Терехов назвав збитки Харкову за час повномасштабного вторгнення Росії

Збитки Харкову за час повномасштабного вторгнення Росії перевищили $10 млрд, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов з посиланням на Харківську міськраду.

Він зазначив, що внаслідок обстрілів міста були пошкоджені близько 4,5 тис. житлових будинків.

"На жаль, чимало багатоповерхових будинків були сильно зруйновані. Ми будемо зносити ці будинки, бо відновити їх неможливо. А на їхньому місці зводитимемо нове житло" , — сказав мер.

За словами Терехова, збитки, завдані Харкову російським агресором, вже сягають понад 10 млрд дол.