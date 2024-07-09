Терехов назвал ущерб Харькову за время полномасштабного вторжения России

Ущерб Харькову за время полномасштабного вторжения России превысил $10 млрд, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов со ссылкой на Харьковский горсовет.

Он отметил, что в результате обстрелов города были повреждены около 4,5 тыс. жилых домов.

"К сожалению, многие многоэтажные дома были сильно разрушены. Мы будем сносить эти дома, потому что восстановить их невозможно. А на их месте будем возводить новое жилье" , — сказал мэр.

По словам Терехова, ущерб, нанесенный Харькову российским агрессором, уже достигает более 10 млрд дол.