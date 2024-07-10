ISW: Мін'юст США виявили російську ботоферму в соцмережі X

Міністерство юстиції США оприлюднило документи щодо кількох сотень акаунтів і доменних імен у мережі X (раніше Twitter), які використовували російські державні ЗМІ та Федеральна служба безпеки для управління ботофермою, що поширювала дезінформацію в США та за кордоном.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Мін'юст повідомив, що вилучив два доменні імена та перевірив 986 акаунтів у мережі X, пов'язаних із ботофермою зі штучним інтелектом.

Ботоферму розробила російська державна медіамережа RT, якою керує Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ).

Мін'юст США повідомив, що ця ботоферма використовувала штучний інтелект для створення фіктивних профілів у соціальних мережах осіб, які видавали себе за громадян США. Їхньою метою було просування повідомлень на підтримку цілей російського уряду. Мін'юст заявив, що керівництво RT прагнуло розробити альтернативні засоби поширення російських наративів за межами свого міжнародного телевізійного мовлення щонайменше з 2022 року і почало створювати цю ботоферму у квітні 2022 року.

Кремль схвалив і запропонував фінансову підтримку на початку 2023 року.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд повідомив, що обшуки та вилучення Мін'юсту зірвали російську "пропагандистську кампанію з використанням штучного інтелекту", яка мала на меті посіяти дезінформацію в американських та міжнародних соціальних мережах.

У звіті Мін'юсту наголошується на поширеності фіктивних акаунтів у соціальних мережах, зокрема в мережі Х, які були пов'язані як з ботофермою, так і з вилученими доменними іменами.

Мін'юст повідомив, що Х добровільно призупинив діяльність решти виявлених бот-акаунтів. Ці акаунти Х поширювали розвінчані наративи та тези Кремля про війну в Україні, зокрема заяви Кремля про те, що частини Польщі, України та Литви були "подарунками" Росії.

Ферма ботів просувала інші наративи у відеоформаті, наприклад, відео з очільником Росії Володимиром Путіним, який стверджує, що війна в Україні - це не територіальний конфлікт і не питання геополітичного балансу, а скоріше "принципи, на яких базуватиметься новий світовий порядок".

Ключові висновки ISW за 9 липня