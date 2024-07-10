ISW: Мін'юст США виявили російську ботоферму в соцмережі X
Міністерство юстиції США оприлюднило документи щодо кількох сотень акаунтів і доменних імен у мережі X (раніше Twitter), які використовували російські державні ЗМІ та Федеральна служба безпеки для управління ботофермою, що поширювала дезінформацію в США та за кордоном. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Мін'юст повідомив, що вилучив два доменні імена та перевірив 986 акаунтів у мережі X, пов'язаних із ботофермою зі штучним інтелектом.
Ботоферму розробила російська державна медіамережа RT, якою керує Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ).
Мін'юст США повідомив, що ця ботоферма використовувала штучний інтелект для створення фіктивних профілів у соціальних мережах осіб, які видавали себе за громадян США. Їхньою метою було просування повідомлень на підтримку цілей російського уряду. Мін'юст заявив, що керівництво RT прагнуло розробити альтернативні засоби поширення російських наративів за межами свого міжнародного телевізійного мовлення щонайменше з 2022 року і почало створювати цю ботоферму у квітні 2022 року.
Кремль схвалив і запропонував фінансову підтримку на початку 2023 року.
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд повідомив, що обшуки та вилучення Мін'юсту зірвали російську "пропагандистську кампанію з використанням штучного інтелекту", яка мала на меті посіяти дезінформацію в американських та міжнародних соціальних мережах.
У звіті Мін'юсту наголошується на поширеності фіктивних акаунтів у соціальних мережах, зокрема в мережі Х, які були пов'язані як з ботофермою, так і з вилученими доменними іменами.
Мін'юст повідомив, що Х добровільно призупинив діяльність решти виявлених бот-акаунтів. Ці акаунти Х поширювали розвінчані наративи та тези Кремля про війну в Україні, зокрема заяви Кремля про те, що частини Польщі, України та Литви були "подарунками" Росії.
Ферма ботів просувала інші наративи у відеоформаті, наприклад, відео з очільником Росії Володимиром Путіним, який стверджує, що війна в Україні - це не територіальний конфлікт і не питання геополітичного балансу, а скоріше "принципи, на яких базуватиметься новий світовий порядок".
Ключові висновки ISW за 9 липня
- Очільник Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді 9 липня виступили зі спільною заявою про зміцнення взаємовигідного політичного, економічного, енергетичного та військово-технічного співробітництва між Росією та Індією.
- Путін активізував зусилля зі зміцнення російських відносин із незахідними країнами за допомогою індивідуальних звернень, хоча, ймовірно, він наголошує на російсько-індійській співпраці в Шанхайській організації співробітництва (ШОС) і БРІКС як на частині ширших російських зусиль зі створення альтернативної "євразійської архітектури безпеки" з використанням існуючих євразійських багатосторонніх організацій.
- Моді мовчки підтримав неправдивий наратив Кремля про те, що Росія зацікавлена в мирному, переговорному врегулюванні війни в Україні, ймовірно, в обмін на поглиблення економічної, енергетичної та технологічної співпраці з Росією.
- Путін, можливо, пообіцяв повернути індійських добровольців, які воюють в Україні, під час приватної вечері з Моді в Ново-Огарьово Московської області 8 липня.
- Деякі неназвані урядовці США, схоже, вважають, що Україні не потрібно звільняти свої окуповані землі і людей, щоб виграти війну, незважаючи на нещодавні чіткі заяви Путіна про те, що Росія не погодиться на припинення вогню на будь-яких умовах, окрім капітуляції України, і не відмовиться від своїх цілей повного знищення всієї української держави, а не лише тих територій, які вона наразі окупує.
- Кілька незалежних розслідувань, у тому числі проведене Моніторинговою місією Організації об'єднаних націй (ООН) з прав людини в Україні (ММПЛУ), дійшли висновку, що російська ракета влучила в київську дитячу лікарню "Охматдит" 8 липня, незважаючи на постійні офіційні заперечення та відволікання з боку Росії.
- У ніч з 8 на 9 липня українські війська завдали низку ударів з безпілотників по російських об'єктах енергетичної та військової інфраструктури в Бєлгородській, Курській, Ростовській, Астраханській і Волгоградській областях.
- Путін призначив нових військових прокурорів 8 липня, ймовірно, на підтримку триваючих довгострокових російських військових реформ.
- Новообраний президент Ірану Масуд Пезешкян підтвердив незмінну готовність Ірану до всебічного стратегічного партнерства з Росією, підкресливши, що Іран продовжить підтримувати Росію навіть за нової президентської адміністрації.
- Міністерство юстиції США 9 липня оприлюднило письмові свідчення щодо кількох сотень акаунтів X (колишній Twitter) і доменних імен, які використовуються російськими державними ЗМІ та службами безпеки для управління ботофермою, спрямованою на поширення дезінформації в США і за кордоном.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування на південний схід від Часів Яру, поблизу Авдіївки, та на південний захід від Донецька, а українські війська нещодавно просунулися на північ від Харкова.
- Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 8 липня підписав указ про відновлення Саратовського вищого артилерійського командного училища, що, ймовірно, є частиною постійних зусиль з підготовки кадрів російських офіцерів.
- Російська влада продовжує розгортати контингенти Росгвардії в окупованій Україні для виконання правоохоронних функцій.