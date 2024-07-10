ISW: Минюст США обнаружил российскую ботоферму в соцсети X

Министерство юстиции США обнародовало документы по нескольким сотням аккаунтов и доменных имен в сети X (ранее Twitter), которые использовали российские государственные СМИ и Федеральная служба безопасности для управления ботофермой, распространявшей дезинформацию в США и за рубежом.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Минюст сообщил, что изъял два доменных имени и проверил 986 аккаунтов в сети X, связанных с ботофермой с искусственным интеллектом.

Ботоферму разработала российская государственная медиа-сеть RT, которой руководит Федеральная служба безопасности России (ФСБ).

Минюст США сообщил, что эта ботоферма использовала искусственный интеллект для создания фиктивных профилей в социальных сетях лиц, которые выдавали себя за граждан США. Их целью было продвижение сообщений в поддержку целей российского правительства. Минюст заявил, что руководство RT стремилось разработать альтернативные средства распространения российских нарративов за пределами своего международного телевизионного вещания как минимум с 2022 года и начало создавать эту ботоферму в апреле 2022 года.

Кремль одобрил и предложил финансовую поддержку в начале 2023 года.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил, что обыски и изъятия Минюста сорвали российскую "пропагандистскую кампанию с использованием искусственного интеллекта", которая имела целью посеять дезинформацию в американских и международных социальных сетях.

В отчете Минюста отмечается распространенность фиктивных аккаунтов в социальных сетях, в частности в сети "Х", которые были связаны как с ботофермой, так и с изъятыми доменными именами.

Минюст сообщил, что Х добровольно приостановил деятельность остальных выявленных бот-аккаунтов. Эти аккаунты Х распространяли развенчанные нарративы и тезисы Кремля о войне в Украине, в частности заявления Кремля о том, что части Польши, Украины и Литвы были "подарками" России.

Ферма ботов продвигала другие нарративы в видеоформате, например, видео с главой России Владимиром Путиным, который утверждает, что война в Украине - это не территориальный конфликт и не вопрос геополитического баланса, а скорее "принципы, на которых будет базироваться новый мировой порядок".

Ключевые выводы ISW за 9 июля