Курс валют НБУ на 10 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 10 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 9 липня досяг рівня 40.7662 за 1 долар.

Курс євро зріс на 1 коп. до 44.0846 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 52.1726 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 45.3916 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 10.3397 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.766 200 EUR Євро 44.084 600 GBP Фунт стерлінгів 52.172 600 CHF Швейцарський франк 45.391 600 PLN Польський злотий 10.339 700

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.