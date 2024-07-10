Курс валют НБУ на 10 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 10 липня 2024 року
Курс долара порівняно з 9 липня досяг рівня 40.7662 за 1 долар.
Курс євро зріс на 1 коп. до 44.0846 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 52.1726 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 45.3916 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 10.3397 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.766 200
|EUR
|Євро
|44.084 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.172 600
|CHF
|Швейцарський франк
|45.391 600
|PLN
|Польський злотий
|10.339 700
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.