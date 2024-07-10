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Курс валют НБУ на 10 липня

Курс валют НБУ на 10 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 10 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 9 липня досяг рівня 40.7662 за 1 долар.

Курс євро зріс на 1 коп. до 44.0846 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 52.1726 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 45.3916 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 10.3397 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.766 200 +0.0662
EUR Євро 44.084 600 +0.0065
GBP Фунт стерлінгів 52.172 600 --0.0435
CHF Швейцарський франк 45.391 600 --0.0173
PLN Польський злотий 10.339 700 +0.0322

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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