Курс валют НБУ на 10 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 10 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 9 июля, достиг уровня 40.7662 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 1 коп до 44.0846 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 52.1726 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 45.3916 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 10.3397 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.766 200 EUR Евро 44.084 600 GBP Фунт стерлингов 52.172 600 CHF Швейцарский франк 45.391 600 PLN Польский злотый 10.339 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.