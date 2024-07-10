Курс валют НБУ на 10 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 10 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 9 июля, достиг уровня 40.7662 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 1 коп до 44.0846 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 52.1726 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 45.3916 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 3 коп до 10.3397 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.766200
|EUR
|Евро
|44.084600
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.172600
|CHF
|Швейцарский франк
|45.391600
|PLN
|Польский злотый
|10.339700
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.