Close button

Курс валют НБУ на 10 июля

Курс валют НБУ на 10 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 10 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 9 июля, достиг уровня 40.7662 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 1 коп до 44.0846 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 52.1726 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 45.3916 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 10.3397 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.766200 +0.0662
EUR Евро 44.084600 +0.0065
GBP Фунт стерлингов 52.172600 --0.0435
CHF Швейцарский франк 45.391600 --0.0173
PLN Польский злотый 10.339700 +0.0322

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics