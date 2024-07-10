Байден заявив про передачу Україні нових систем ППО

Держави-члени НАТО взяли на себе зобов’язання щодо надання Україні нових систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент США Джо Байден у виступі на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні, повідомляє Європейська правда.

Президент Байден в урочистому виступі наголосив, що рішення США є "історичним".

"Сьогодні я оголошую про історичне надання Україна систем протиповітряної оборони. США, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні п’ять додаткових систем стратегічної протиповітряної оборони, а у найближчі місяці США нададуть Україні десятки додаткових тактичних систем ППО" , – заявив він.

Також президент Байден нагадав про раніше оголошені зобов’язання допомагати із постачанням протиракет.

"США забезпечать, щоби під час постачання ракет-перехоплювачів Україна отримувала їх поза чергою" , – заявив він. ﻿

Варто, втім, зауважити, про 4 з 5 оголошених Байденом "нових" систем вже було відомо, а одна з них, німецька, вже поставлена на чергування ЗСУ. Виходячи з цього, в оголошенні Байдена, по суті, йдеться про постачання ще однієї нової системи Patriot, яку виділять самі США, та про значну кількість систем меншого радіусу дії.