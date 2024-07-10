Байден заявил о передаче Украине новых систем ПВО

Государства-члены НАТО взяли на себя обязательства по предоставлению Украине новых систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент США Джо Байден в выступлении на открытии саммита НАТО в Вашингтоне, сообщает Европейская правда.

Президент Байден в торжественном выступлении подчеркнул, что решение США является "историческим".

"Сегодня я объявляю об историческом предоставлении Украине систем противовоздушной обороны. США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных систем стратегической противовоздушной обороны, а в ближайшие месяцы США предоставят Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО" ﻿, – заявил он.

Также президент Байден напомнил о ранее объявленных обязательствах помогать с поставками противоракет.

"США обеспечат, чтобы при поставке ракет-перехватчиков Украина получала их вне очереди", – заявил он.

Стоит, впрочем, заметить, о 4 из 5 объявленных Байденом "новых" систем уже было известно, а одна из них, немецкая, уже поставлена на дежурство ВСУ. Исходя из этого, в объявлении Байдена, по сути, речь идет о поставках еще одной новой системы Patriot, которую выделят сами США, и о значительном количестве систем меньшего радиуса действия.