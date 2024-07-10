ППО вночі збила 14 "Шахедів" – командувач Повітряних сил
У ніч на 10 липня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 та 20 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Сили ППО збили 14 "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Ракети окупанти запустили з окупованого Криму. "Шахеди" – з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мису Чауда (Крим).
"В результаті бойової роботи збито 14 "Шахедів" в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях", – йдеться в повідомленні.
Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Зазначається, що ракети атакували портову інфраструктуру Одещини.
"Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей", – зазначили Повітряні сили.