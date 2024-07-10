ППО вночі збила 14 "Шахедів" – командувач Повітряних сил

У ніч на 10 липня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 та 20 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Сили ППО збили 14 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Ракети окупанти запустили з окупованого Криму. "Шахеди" – з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мису Чауда (Крим).

"В результаті бойової роботи збито 14 "Шахедів" в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях" , – йдеться в повідомленні.

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.