ПВО ночью сбила 14 "Шахедов" – командующий Воздушными силами

В ночь на 10 июля российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 и 20-ю ударными беспилотниками типа Shahed-131/136. Силы ПВО сбили 14 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Ракеты оккупанты запустили из оккупированного Крыма. "Шахеды" – из района Приморско-Ахтарск (РФ) и мыса Чауда (Крым).

"В результате боевой работы сбиты 14 "Шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях" , – говорится в сообщении.

Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.