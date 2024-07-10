Затримка з допомогою Україні "видовжила війну" – лідер республіканців у Сенаті

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що зволікання з допомогою Україні лише видовжило війну. Про це він заявив під час виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні, повідомляє Європейська правда.

Він наголосив, що українцям на полі бою не потрібні сумніви, а потрібні інструменти, щоб захистити себе, щоб збільшити ціну агресії для агресора і створити умови для розмови з позиції сили.

"Повільна допомога Україні не стримала Росію від ескалації, вона лише гарантувала, що цей жахливий конфлікт триватиме довше і буде більш кривавим" , – сказав Макконнелл.

Зволікання з подальшою допомогою ослабить Україну і створить ризики заохочення кожного тирана, якого західні країни хочуть здолати, – зазначив сенатор.