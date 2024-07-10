Задержка с помощью Украине "удлинила войну" - лидер республиканцев в Сенате

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что промедление с помощью Украине только удлинило войну. Об этом он заявил во время выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что украинцам на поле боя не нужны сомнения, а нужны инструменты, чтобы защитить себя, чтобы увеличить цену агрессии для агрессора и создать условия для разговора с позиции силы.

"Медленная помощь Украине не сдержала Россию от эскалации, она лишь гарантировала, что этот ужасный конфликт будет продолжаться дольше и будет более кровавым" , – сказал Макконнелл.

Промедление с дальнейшей помощью ослабит Украину и создаст риски поощрения каждого тирана, которого западные страны хотят одолеть, – отметил сенатор.