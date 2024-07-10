Байден: Не сумнівайтеся, Україна може зупинити Путіна

Президент США Джо Байден вважає, що зупинити путінську агресію – це задача, яка під силу українській армії. Про це він заявив у виступі на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні.

Джо Байден наголосив, що Північно-Атлантичний альянс "зараз сильніший ніж будь-коли", нагадавши також про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, а також про значне посилення так званого "східного флангу НАТО". Поза тим, збільшення армії США та союзників на східному кордоні Альянсу не є достатнім, щоби зупинити агресивні дії Кремля, вважає він.

"Путін не хоче нічого меншого ніш повне підкорення України. Він хоче покласти край українській демократії, зруйнувати українську культуру і стерти Україну з карти світу. І ми знаємо, що Путін не зупиниться в Україні" , – пояснив президент США, після чого додав, що переконаний в неуспіху російського лідера.

"Не сумнівайтеся: Україна може зупинити Путіна – і вона це зробить" , – заявив Байден.

За його словами, сили оборони України зможуть досягнути цього результату "разом з нашою колективною підтримкою", яку вони вже мають.

Нагадаємо, у ніч на середу президент США оголосив про надання Україні нових систем Patriot, однак виявилося, що не всі оголошені постачання є новими.