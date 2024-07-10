Байден: Не сомневайтесь, Украина может остановить Путина

Президент США Джо Байден считает, что остановить путинскую агрессию – это задача, которая под силу украинской армии. Об этом он заявил в выступлении на открытии саммита НАТО в Вашингтоне.

Джо Байден отметил, что Северо-Атлантический альянс "сейчас сильнее чем когда-либо", напомнив также о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, а также о значительном усилении так называемого "восточного фланга НАТО". Однако увеличение численности армии США и союзников на восточной границе Альянса не является достаточным, чтобы остановить агрессивные действия Кремля, считает он.

"Путин не хочет ничего меньшего, чем полное покорение Украины. Он хочет положить конец украинской демократии, разрушить украинскую культуру и стереть Украину с карты мира. И мы знаем, что Путин не остановится в Украине" , – пояснил президент США, после чего добавил, что убежден в неуспехе российского лидера.

"Не сомневайтесь: Украина может остановить Путина – и она это сделает" , – заявил Байден.

По его словам, силы обороны Украины смогут достичь этого результата "вместе с нашей коллективной поддержкой", которую они уже имеют.

Напомним, в ночь на среду президент США объявил о предоставлении Украине новых систем Patriot, однако оказалось, что не все объявленные поставки являются новыми.