Україні потрібно майже 130 винищувачів F-16 – Зеленський

Україні потрібно мін﻿імум 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання після свого виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

"Проблема з F-16 полягає в кількості і датах. Але давайте будемо чесними. Росія кожного дня використовує проти України 300 літаків. У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50 – це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот" , - сказав Зеленський.

Він наголосив, що союзники України мають цю інформацію.