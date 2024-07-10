Украине нужно почти 130 истребителей F-16 – Зеленский

Украине требуется минимум 128 истребителей F-16, чтобы создать России эффективную конкуренцию в небе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы после своего выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

"Проблема с F-16 заключается в количестве и датах. Но давайте будем честными. Россия каждый день использует против Украины 300 самолетов. У нас было решение о 10-20. Даже если будет 50 – это ничто. Мы защищаемся, мы нуждаемся в 128". Это флот" , - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что у союзников Украины есть эта информация.