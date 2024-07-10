"Укренерго": Вчора споживання було більшим на 5%, ніж у вівторок

У вівторок, 9 липня, рівень споживання електрики в Україні був вищим на 5,4%, ніж у понеділок.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

У компанії нагадали, що з 10:00 до 13:00 буде діяти дві черги графіків відключень, в інші години доби – три черги. Споживання зростає через спеку.

Вчора, з 20:00 до 22:00, для зменшення обсягу відключень "Укренерго" залучало аварійне постачання від енергосистем Польщі та Словаччини. Сьогодні у вечірні години також планується залучати аварійне постачання з європейських країн для компенсації частки дефіциту енергії в системі та підтримки резервів.

Протягом доби запланований імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 28 487 МВт*год, з максимальною потужністю 1444 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.

На ранок залишаються знеструмленими 528 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин знеструмлювалися споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.